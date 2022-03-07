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Ребенок из Запорожья перешел границу в Словакию с одним полиэтиленовым пакетом, паспортом и номером телефона, написанным на руке. Родители мальчика были вынуждены остаться в Украине, пишет Униан.
СМИ: 11-летний украинский мальчик самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию
© Фото - "УНИАН"

Парня на границе встретили словацкие волонтеры. Они были удивлены тем, настолько ребенок оказался бесстрашным.

Благодаря контакту, который родители написали на его руке, парень смог связаться с родными — они его забрали.

В воскресенье верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что за последние 10 дней более 1,5 млн человек бежали из Украины в соседние страны из-за войны.

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