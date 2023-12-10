Смертоносный торнадо и шторм в США: в штате Теннесси погибли шесть человек

Местные службы экстренной помощи сообщили, что десятки тысяч человек остались без электричества, а многие строения были разрушения.

Три смерти были зарегистрированы в северном пригороде Нэшвилла, столицы штата.

Еще три человека - двое взрослых и ребенок - погибли в городе Кларксвилл, примерно в 80 км к северо-западу от Нэшвилла.

На видео, опубликованных в социальных сетях, запечатлены разрушенные здания, перевернутые автомобили и вырванные с корнем деревья.

На кадрах видны воронки крупных торнадо, стелющиеся по земле, и яркие вспышки молний в небе.

В офисе шерифа округа Монтгомери, к которому относится Кларксвилл, подтвердили, что в городе были повреждены несколько домов.

В субботу вечером мэр Кларксвилла объявил режим чрезвычайного положения, который действует и в воскресенье.

«Это удручающие новости, мы всем сердцем сочувствуем тем, кто потерял близких», - сказал мэр Джо Питтс, добавив, что город готов их поддержать.