МИД РФ заявил, что в результате совершенного неизвестным боевиком взрыва погибли два сотрудника дипмиссии. Среди афганских граждан есть пострадавшие, написало российское ведомство в Telegram.
В свою очередь РИА "Новости" со ссылкой на источник сообщает о гибели не менее 10 человек и госпитализации еще восьми в результате взрыва у российского посольства. "Предварительно, взрыв произошел, когда российский дипломат вышел к людям в очереди у здания, чтобы назвать имена претендентов на получение визы", - указывается далее. Между тем dpa со ссылкой на местных жителей передает об оцеплении дороги, ведущей к российскому посольству. К месту происшествия мчатся машины скорой помощи, пишет немецкое агентство.
Россия является одной из немногих стран, сохранивших посольство в Кабуле после захвата радикальным исламистским движением "Талибан" власти в Афганистане в августе 2021 года. Москва официально не признает правительство талибов, но ведет с ними переговоры по поставкам бензина и других товаров для населения.
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