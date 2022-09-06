Трасс и Джонсон проделали путь в 750 с лишним километров, прилетели туда каждый на своем самолете, как того требуют правила безопасности - такие же, как для высокопоставленных членов королевской семьи, которые всегда путешествуют порознь.

Как пишет корреспондент Би-би-си Шон Кофлан, освещающий события в королевской семье, королева Елизавета II впервые за время своего правления устраивает аудиенцию с новым премьер-министром не в Букингемском дворце, а в резиденции Балморал.

Отчасти это объясняют тем, что королева уже не так легка на подъем: 96 лет - возраст нешуточный. И тем не менее, несмотря на опасения по поводу ее здоровья, она в очередной раз ясно дала понять, что готова и может выполнить одну из своих главнейших конституционных обязанностей.

Назначение новых премьеров в прошлом тоже не всегда происходило в Лондоне.

Так, Герберт Асквит, 52-й премьер-министр Великобритании от Либеральной партии в 1908 году вынужден был отправиться на аудиенцию к Эдуарду VII во французский Биарриц, просто потому что любивший развлечения монарх там в это время отдыхал.

Аудиенции королевы с Лиз Трасс и Борисом Джонсоном проходили в так называемой зеленой гостиной замка Балморал, в которой обычно отдыхают члены королевской семьи.

Неудивительно, что фотографы попадают туда весьма редко. В утреннем пресс-релизе Балморала упоминается, что пол гостиной устилает ковер цвета мяты, там стоят диваны в тон, имеется большой камин с зеркалом над ним и многочисленные рисунки с изображением лошадей.

По мнению экспертов в области дизайна, убранство и цвет комнаты символизируют процветание, свежесть и прогресс. Интерьер также способствует снятию напряжения, что может быть как нельзя кстати Лиз Трасс, которой сегодня еще предстоит первое публичное выступление в качестве премьер-министра.

Позже Лиз Трасс предстоит огласить состав своего нового кабинета. Ожидается, что на должность министра финансов будет назначен нынешний министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, генеральный прокурор Суэлла Брэйверман станет министром внутренних дел, а пост министра иностранных дел займет министр просвещения Джеймс Клеверли.

В новом кабинете не будет нынешнего министра внутренних дел Прити Пател и министра культуры Надин Доррис, которые уже заявили о своем желании уйти в отставку.

Победа Лиз Трасс, за которую в понедельник проголосовало большинство членов Консервативной партии, поставила точку на почти трехлетнем правлении Бориса Джонсона, сопровождавшемся многочисленными социальными и политическими потрясениями.

На волне захлестнувшего страну экономического кризиса Трасс, которая станет уже третьей женщиной-премьером Великобритании, обещает принять немедленные и самые решительные меры, чтобы взять под контроль цены на энергоносители, а также снизить налоги и остановить экономический спад.

Борис Джонсон, в свою очередь, в прощальной речи призвал товарищей по партии на время забыть о разногласиях и объединиться под руководством нового премьера для решения насущных экономических задач.