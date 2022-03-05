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Служба государственной безопасности Латвии (VDD) зафиксировала в информационном пространстве призывы присоединиться к Российским вооруженным силам, а также готовности делать это самостоятельно.
Служба госбезопасности Латвии зафиксировала призывы присоединиться к Российской армии
© AP / Scanpix

В ведомстве напомнили, что в Латвии предусмотрена уголовная ответственность за посягательство на территориальную целостность или политическую независимость государства при участии в вооруженном конфликте за пределами территории Латвийской Республики.

В поле зрения Службы госбезопасности также попали лица, выражающие поддержку военной агрессии России против Украины и ее народа. Ведомство благодарит граждан, которые предоставили службе информацию о таких случаях.

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Ответственность также предусмотрена за такие действия, как оправдание и прославление военных преступлений и преступлений против человечности, призывы к геноциду или агрессивной войне, действия, направленные на возбуждение национальной или межнациональной розни, а также призывы оспорить национальную независимость, суверенитет или территориальную целостность Латвийской Республики.

Если вы заметили в интернете записи, комментарии или видео, содержащие признаки упомянутых выше преступлений, просьба писать на электронный адрес Службы госбезопасности: info@vdd.gov.lv.

В последние дни подобные призывы часто появлялись в различных группах Facebook и Telegram, в которых ранее доминировали антиваксерные настроения.

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