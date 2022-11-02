Словарь Collins выбрал словом года permacrisis — "постоянный кризис"

"Это одно из нескольких слов, характеризующих кризисы, с которыми столкнулись и продолжают сталкиваться Великобритания и весь мир: политическую нестабильность, войну в Украине, изменение климата, удорожание жизни", — отмечается на сайте словаря.
Помимо permacrisis в десятку главных слов года по версии составителей Collins Dictionary вошли, в том числе:
- Kyiv — название столицы Украины, основанное на транслитерации с украинского (а не русского) языка и постепенно заменяющее вариант Kiev;
- Partygate — скандал вокруг бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, проводившего вечеринки в нарушение антиковидных мер;
- Carolean — прилагательное, относящееся ко всему, что связано с королем Карлом III, который занял престол в сентябре этого года;
- Warm bank — обогреваемое здание или помещение, где собираются люди, которые не могут себе позволить отапливать собственные жилища;
- Sportswash — спонсировать или проводить крупное спортивное мероприятие, чтобы отвлечь внимание от других проблем или обелить репутацию.
В прошлом году составители Collins Dictionary назвали словом года NFT (non-fungible token, "невзаимозаменяемый токен"), их коллеги из Merriam-Webster — слово vaccine ("вакцина"), "Оксфордский словарь" — слово vax ("вакцина", "вакцинация", "вакцинировать"). Российский Институт русского языка им. Пушкина объявил словом 2021 года "спутник", Рижское латышское общество — kvadrātkods ("QR-код").
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