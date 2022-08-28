Словакия выводит обещанные Киеву МиГи из состава своих ВВС

Боевая авиация Польши и Чехии будет защищать воздушное пространство Словакии после того, как она выведет из состава своих ВВС истребители советского производства МиГ-29. Соответствующее соглашение подписали министры обороны трех стран, сообщило в субботу, 27 августа, Минобороны Словакии.

Соглашение о патрулировании воздушного пространства Словакии вступит в силу 1 сентября - в этот же день Братислава выведет из эксплуатации свои 11 истребителей МиГ-29. Эти боевые самолеты затем может получить Украина - в апреле премьер-министр Словакии Эдуард Хегер обещал передать их Киеву. В середине августа появились сообщения, что машины уже переданы Украине, однако тогда министр обороны Словакии Ярослав Надь их опроверг.

Чехия и Польша будут патрулировать словацкое воздушное пространство до тех пор, пока страна не получит новые американские истребители F-16. Их поставка запланирована на 2024 год.