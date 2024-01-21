Словакия возобновляет сотрудничество с РФ в сфере культуры

Новый министр культуры Словакии Мартина Шимковичова сняла запрет на культурное сотрудничество с Россией и Беларусью, введенный против этих стран в марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об отмене запрета сообщило в субботу, 20 января, словацкое издание Pravda.
Ограничительные меры предполагали прекращение научного, культурного и другого подобного сотрудничества, а также любое общение с лицами и организациями, которые получают финансовую или иную поддержку от РФ и Беларуси. При этом санкции не распространялись на лиц и организации, не связанных с властями стран-агрессоров.
Представтитель Минкульта в беседе со СМИ заявил, что "в мире десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, деятели культуры не должны за это платить".
Словакия меняется после прихода пророссийского премьера к власти
Шимковичова - член Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительство, сформированное по итогам досрочных парламентских выборов в стране в сентябре прошлого года. Кабинет возглавил Роберт Фицо, в прошлом уже занимавший этот пост, но ушедший в отставку в 2018 году после волны протестов в стране.
В отличие от предыдущего премьера, Эдуарда Хегера, Фицо открыто выступает против военной помощи Украине и поддерживает возобновление отношений с Кремлем. SNS также выступает против поставок вооружений ВСУ.
В первые же дни после назначения на пост Фицо объявил о полной остановке военной помощи Киеву. Война в Украине - это "не наша война, к этой войне мы не имеем никакого отношения", заявлял политик. Кроме того, Фицо пообещал не допустить Украину в НАТО.