Словакия возобновляет сотрудничество с РФ в сфере культуры

Новый министр культуры Словакии Мартина Шимковичова сняла запрет на культурное сотрудничество с Россией и Беларусью, введенный против этих стран в марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об отмене запрета сообщило в субботу, 20 января, словацкое издание Pravda.

Ограничительные меры предполагали прекращение научного, культурного и другого подобного сотрудничества, а также любое общение с лицами и организациями, которые получают финансовую или иную поддержку от РФ и Беларуси. При этом санкции не распространялись на лиц и организации, не связанных с властями стран-агрессоров.

Представтитель Минкульта в беседе со СМИ заявил, что "в мире десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, деятели культуры не должны за это платить".

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