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Словакия продала значительную часть доз вакцины "Спутник V" обратно в Россию. Причина этого шага - низкий интерес населения страны к российской вакцине, сообщило Министерство здравоохранения в Братиславе. Словакия вернула России 160 000 из 200 000 доз, импортированных в марте, которые продавались по первоначальной цене 9,95 доллара за штуку.
Словакия вернула России большинство доз "Спутника V"
© Itar-Tass / Scanpix

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Deutsche Welle

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