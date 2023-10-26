Словакия прекращает выделение военной помощи Украине

Словакия больше не будет оказывать военную помощь Украине, об этом заявил новый премьер-министр страны Роберт Фицо во время выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе.

"Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине — это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия", — заявил Фицо.