Словакия прекращает выделение военной помощи Украине

 
Euronews
Robertas Fico
Robertas Fico
ФОТО: AFP / Scanpix

Словакия прекратит военную поддержку Украины и сконцентрируется на мирном процессе, об этом заявил новый премьер-министр страны Роберт Фицо.

Словакия больше не будет оказывать военную помощь Украине, об этом заявил новый премьер-министр страны Роберт Фицо во время выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе.

"Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине — это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия", — заявил Фицо.

Ранее Фицо отмечал, что военная помощь лишь продлевают конфликт и страдания мирного населения. По его словам, сейчас нужно бросить все силы на мирный процесс.

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