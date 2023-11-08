Словакия остановила военную помощь Украине

Война в Украине - это "не наша война, к этой войне мы не имеем никакого отношения", отметил он далее. Поэтому "немедленное прекращение военных операций" является "лучшим решением, которое у нас есть для Украины", заявил Роберт Фицо. По его мнению, Евросоюз должен "из поставщика оружия превратиться в миротворца". Одновременно словацкий премьер высказался против санкций в отношении России. "Я не буду голосовать за санкции против России, пока мы не изучим их воздействие на Словакию. Если есть санкции, которые нанесут нам вред, как это и есть в случае большинства санкций, то я не вижу причин их поддерживать", - указал он.