Словакия будет ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику

Завод Konstrukta Defence, расположенный в городе Молдава-над-Бодвоу на востоке Словакии, вскоре начнет принимать на ремонт и модернизацию военную технику украинской армии, поврежденную в боях с российскими войсками. Об этом заявил в пятницу, 10 июня, министр обороны страны Ярослав Надь во время визита на это госпредприятие.
Директор завода Александр Гурский сообщил журналистам, что Konstrukta Defence специализируется в основном на производстве, ремонте и обслуживании артиллерийских орудий и ракетных установок. Самая известная продукция предприятия - самоходная гаубица Zuzana 2 (калибр - 155 миллиметров). В начале июня стало известно, что Украина заключила со Словакией контракт на поставку восьми таких гаубиц.
С начала войны Словакия отправила Украине вооружений уже на 154 млн евро - промежуточный отчет об этом ведомство Надя опубликовало на своем сайте 8 июня. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах С-300. Сейчас Словакия готовит к отправке в Украину партию советских истребителей МиГ-29.
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