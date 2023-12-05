Словацкие дальнобойщики сняли блокаду на границе с Украиной

Согласно сообщению, протестная акция, начавшаяся 1 декабря, завершилась накануне в 22.00 по местному времени. По состоянию на утро 5 декабря, в очереди на проезд в Украину скопилось 625 грузовых транспортных средств. Загрузка КПП "Вишне-Немецкое" сильно увеличилась, поскольку многие водители грузовиков стали выбирать для проезда в Украину Словакию на фоне блокады, устроенной перевозчиками в Польше, предупредили украинские пограничники.

Информацию о деблокаде погранпункта "Вишне-Немецкое" подтвердили и в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Недовольство перевозчиков в Восточной Европе.