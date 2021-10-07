В течение дня фьючерсы на газ опускались ниже 1200 долларов. Минимальная цена была зафиксирована на отметке в 1197,64 доллара — это на 14% ниже расчетной цены вторника.

28 сентября цены на газ в Европе установили исторический рекорд, впервые превысив 1 тысячу долларов за тысячу кубометров. С тех пор цены продолжали стремительно расти.

"Обещания Путина помогают успокоить бурю"

Рынки охладили слова Путина о том, что Россия может превысить свои контрактные обязательства по поставкам газа Европе, пишут агентство Блумберг и газета Financial Times.

Вице-премьер Александр Новак на совещании с Путиным в среду говорил, что биржевые цены на газ не отражает реальную ситуацию, поскольку тут не обошлось "без спекулятивных подходов".

Путин же призвал "Газпром" "подумать о возможном увеличении предложения на рынке". "Но сделать это нужно аккуратно. Посчитайте с "Газпромом", поговорите. Я с вами согласен. Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, — прокомментировал рекордные цены на газ российский президент. — Потому что, как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события".

Он также поручил обеспечить соблюдение всех контрактных обязательств "Газпрома" по транзиту российского газа через территорию Украины. По его выражению, не нужно подрывать доверие к российской газовой монополии и "не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями".

Увеличить поставки в Европу, которая сейчас остро нуждается в газе, за счет транзита через Украину можно, признал Путин. "Только для "Газпрома" это в убыток", — объяснил он, почему этого не будет. Главная причина, по его словам, в изношенности украинской газотранспортной системы": "Не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть".

Украина, однако, заявляет о надежности своей газотранспортной системы и считает, что нежелание России использовать ее вызвано намерением оказать на страну политическое и экономическое давление. США неоднократно заявляли, что Москва может использовать вопрос газа как политический инструмент и призывали ее поставлять Европе больше топлива именно через Украину.

После слов Путина фьючерсные цены на газ в Европе опустились более чем на 600 долларов.

Цены на газ снижаются после роста на 60%, поскольку Путин предлагает стабилизировать рынок, комментирует агентство Блумберг. "Когда обещания Путина помогают успокоить бурю растущих цен, обрушившуюся на финансовые рынки, становится ясно, что инвесторы отчаянно нуждаются в хороших новостях", — прокомментировала ситуацию старший аналитик по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

Крупнейшие газовые компании Европы заявляют, что "Газпром" — крупнейший поставщик газа на континенте — выполняет свои долгосрочные контракты, однако российский энергетический гигант остается в центре спора о том, может ли он сделать больше, пишет Рейтер. Некоторые европейские политики прямо обвиняли Россию в сокращении поставок для создания ажиотажного спроса.

Однако по мнению Путина, в росте цен виновата Еврокомиссия, которая стремилась отказаться от заключения долгосрочных контрактов и перейти к торговле газом на бирже. "Оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной", — сказал президент России.

"Газпром" обеспечивает 35% потребностей Европы в газе, отмечает агентство Рейтер.

Почему дорожал газ

10 сентября официально завершилось строительство трубопровода "Северный поток-2" — крупнейшего проекта "Газпрома" для реализации поставок газа в Европу. За день до этого цена газа в Европе обновила очередной исторический максимум и достигла рекордной на тот момент отметки в 700 долларов за тысячу кубов.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер утверждал, что сильное отставание в закачке газа в подземные газохранилища (ПХГ) Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут продолжить рост.

Как говорил Би-би-си старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, цены на газ растут на фоне опасений участников рынка, что зимой потребители могут столкнуться с дефицитом топлива.

"В Европе, например, уровень газа в газохранилищах по-прежнему находится на рекордно низком уровне, нет ясности со временем запуска "Северного потока-2", через который "Газпром", возможно, был бы готов увеличить поставки в Европу, а конкуренция с азиатскими покупателями за сжиженный газ остается крайне высокой", — говорил Маринченко.

Эксперты ОПЕК полагают, что в ближайшие 25 лет спрос на газ будет продолжать расти.

По прогнозам организации, спрос на газ увеличится на 21,6 млн баррелей в сутки в период с 2020 по 2045 год, и в итоге общий спрос в 2045 году достигнет 85,7 млн баррелей в сутки. Таким образом, доля газа в мировом энергобалансе в 2045 году вырастет с нынешних 23,3% до 24,4%, и он займет второе место среди всех видов энергии (в 2020 году на втором месте после нефти шел уголь), говорится в докладе ОПЕК, опубликованном 28 сентября.