"Следующий год будет сложнее". Генерал ВСУ Тарнавский рассказал Би-би-си о ситуации на фронте

Ровно через год ситуация кардинально изменилась: после другого не столь удачного для Украины контрнаступления пресса сообщила, что на Банковой планируют сменить военачальников. И снова имя Тарнавского вышло на первый план наряду с главкомом ВСУ Валерием Залужным.
О генерале Тарнавском известно немного. Кадровый военный, прошедший все ступени службы до командующего оперативно-стратегической группой войск "Таврия".
Сегодня это сложный участок фронта, на котором расположены охваченные огнем Авдеевка, Марьинка и Работино.
Тарнавский избегает публичности. За время войны он дал всего несколько интервью. Сейчас он согласился поговорить с Украинской службой Би-би-си о ситуации на фронте и прогнозах на будущее.
Мы приводим сокращенный вариант статьи, опубликованной на украинском языке. С оригиналом материала можно ознакомиться здесь.
О самых горячих точках
По словам Александра Тарнавского, ситуация на вверенном ему направлении сложная. Противник активизировал свои действия практически по всей линии соприкосновения и старается еще до конца текущего года добиться реализации некоторых тактических целей – например, взятия Авдеевки.
Стратегическая цель российских войск – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и захватить территории в районах, потерянных россиянами в ходе украинских наступательных операций на Запорожском направлении.
Тарнавский рассказал, что российское командование не жалеет ни людей, ни вооружения, ни военной техники в попытках прорвать украинскую оборону, и постоянно наращивает силы. В основном это такие подразделения как "Шторм Z" и "Шторм V".
ВСУ перебрасывает свои силы в зависимости о оперативной обстановки.
По словам генерала, угроза окружения Авдеевки, находящейся на направлении главного российского удара, достаточно высока, но, по его словам, теми силами и средствами, которые есть в распоряжении российской армии, можно было добиться большего успеха.
Оборонительные действия ВСУ Тарнавский назвал активными и уверенными. При этом войска не только защищают территории, но и быстро реагируют на ситуации, открывающие возможности для возвращения территорий.
На ряде направлений ВСУ ведут активные штурмовые действия.
Однако, напомнил генерал, командование не готово добиваться успеха "любой ценой", его приоритет – сохранение личного состава.
О контрнаступлении
Александр Тарнавский не считает, что ситуация на фронте зашла в тупик.
"На сегодняшний день она имеет точные логистические результаты. Не стоит забывать, что мы противостоим одной из сильнейших армий, у которой есть свои ресурсы. Широкомасштабное вторжение российского агрессора продолжается уже почти два года, и почти все аналитики прогнозировали, что мы не сможем противостоять. А если сможем, то не больше месяца или двух. А то, что враг до сих пор не достиг заявленных целей, это уже значительный успех украинского народа и его армии", – сказал генерал Би-би-си.
Пока нация сплочена и продолжается поддержка союзников, тупика нет, считает он.
Что же, по мнению Тарнавского, пошло не так в ходе летнего контрнаступления?
По его словам, не надо забывать, что враг к нему тоже готовился, создав не одну, а несколько линий обороны, включая обширные минные поля, что не позволило ВСУ использовать бронетехнику в полном объеме.
Кроме того, у противника явное преимущество в авиации.
Идет война нового типа, говорит Тарнавский, война радиоэлектронных дронов и наблюдения, меняется тактика как наступающей армии, так и обороняющейся.
По его мнению, хотя украинская армия и не достигла всего объема намеченных целей контрнаступления, но совершила прорыв, давший толчок дальнейшим наступательным действиям.
О поведении россиян
Отвечая на вопрос о том, как изменилось поведение российских военных в ходе войны, Тарнавский заявил, что "россияне очень хорошо учатся" – на своих и чужих ошибках.
"Россияне берут своим количеством, человеческими массами. Не жалея свой человеческий ресурс, они продолжают выполнять те задачи, которые перед ними стоят. Хотя реально они понимают, что на некоторых участках они теряют, морально-психологическое состояние у них на очень низком уровне", – говорит он.
По наблюдениям Тарнавского, в ходе войны противник позаимствовал и адаптировал под себя опыт ВСУ в ряде военных техник.
Также противник наращивает применение дронов-камикадзе и очень широко использует наземные роботизированные платформы. Последние используются в основном для доставки боеприпасов на позиции военных.
В целом, потери живой силы с российской стороны в 3-5 раз выше, чем у украинцев, говорит Тарнавский.
Самая острая проблема ВСУ в настоящий момент – дефицит боеприпасов разных типов, особенно артиллерийских снарядов 122 и 152 мм.
"Хотел бы также обратить внимание на то, что противник, зная наши возможности по дальности поражения, разместил свои артиллерийские подразделения на критическом расстоянии – где мы не можем их достать. Очень быстро развивается РЭБ, что делает невозможным для нас применение высокоточного оружия на большой дальности", – говорит генерал.
Для продолжения наступательных штурмовых действий ВСУ необходимы дополнительные средства по разминированию полей.
О настроениях военных
По словам Александра Тарнавского, на всех уровнях понимают, что для победы в войне украинской армии нужны дополнительные силы и средства.
Военные на фронте испытывают моральную и физическую усталость, их нужно заменять.
"На фронте нужны и важны и пехотинцы, и повара, и слесари. Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому сегодня сложно, но мы продолжаем выполнять поставленные задачи", – говорит генерал.
Для оказания психологической помощи и поднятия боевого духа в рядах военных предпринимаются все возможные шаги, говорит Тарнавский, а что касается конфликтов в высшем руководстве, то армия, по его словам, вне политики и не заинтересована в противостоянии.
"Я не вижу проблем или каких-то столкновений между тем или иным должностным лицом. Ни меня, ни военных это не интересует", – говорит он.
На просьбу сделать прогноз на будущий год, генерал Александр Тарнавский сказал, что он, по его мнению, будет еще тяжелее.
По мере приближения к главной цели – восстановлению прежних границ Украины, – враг будет все больше стараться помешать достижению этой цели.
"Вопрос "завершить войну" я никогда не ставлю. Вопрос – победить. Потому что завершить войну можно по-разному. Для нас, военных, это победа".