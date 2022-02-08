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В Кремле поздно вечером закончились переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Они обсуждали кризис вокруг Украины почти шесть часов.
Vladimiras Putinas ir Emmanuelis Macronas
Vladimiras Putinas ir Emmanuelis Macronas
© Reuters / Scanpix

Президент Франции сказал на пресс-конференции после переговоров, что они с Путиным обсудили некие конкретные точки соприкосновения и способы деэскалации, которые он, Макрон, далее обсудит с Киевом, Вашингтоном и союзниками по ЕС и НАТО. Какие это точки и способы, Макрон расшифровывать не стал и лишь отметил, что судьба этих предложений, вероятно, решится в ближайшее время.

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"Следующие несколько дней будут решающими и потребуют интенсивных дискуссий, которые мы будем вести вместе", — заявил президент Франции после переговоров с Путиным.

Российский лидер также не рассказал, о каких именно вопросах идет речь, однако некоторые из предложений Макрона он счел перспективными. "Ряд его идей, предложений, наверное, о которых пока еще рано говорить, все-таки, я считаю, вполне возможными для того, чтобы положить их в основу дальнейших наших совместных шагов", — заявил Путин.

Президент Франции констатировал при этом, что разногласия с Путиным по важнейшим вопросам — например, относительно принципа открытых дверей НАТО — сохраняются. Россия требует, чтобы Североатлантический альянс обязался не принимать Украину (и Грузию), но НАТО и стремящиеся в него восточноевропейские страны решительно отвергают это требование, заявляя, что вопрос о вступлении или невступлении должны решать между собой конкретная суверенная страна и сам блок.

Об этих разногласиях сказал на пресс-конференции и Путин. Он вновь заявил, что НАТО и США в своих письменных ответах полностью проигнорировали ключевые для него требования. "По всем ключевым вопросам — нерасширение НАТО, неразмещение ударных систем на наших границах, возвращение инфраструктуры НАТО к рубежам на 1997 год — не просто нет позиции, даже ответа нет: да или нет. Мы видим там политические клише, а не ответ на наши вопросы", — сказал Путин.

Страны НАТО и Украина сразу, как только Россия в середине декабря публично и в письменном виде выдвинула эти требования, заявили, что они невыполнимы и вести переговоры о них невозможно. В своих письменных ответах западные союзники в ответ предложили России, коль скоро она объясняет свои требования заботой об общеевропейской безопасности, вывести войска с территории Украины, Грузии и Молдовы.

Параллельные встречи

Это была первая за два года личная встреча президентов России и Франции. В последний раз Путин и Макрон встречались лично летом 2019 года — тогда французский лидер принимал российского коллегу в своей летней резиденции на Лазурном берегу.

Теперь же Макрон прилетел в Москву обсуждать украинский кризис, а из Москвы он отправится в Киев, где 8 февраля у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Одновременно с Путиным и Макроном события вокруг Украины обсуждали в Вашингтоне президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц после встречи сказал, в частности, что в случае нападения России на Украину санкции Запада будут очень жесткими и что Германия готова потерпеть издержки от таких мер, но будет выступать согласованно с союзниками.

При этом Байден сказал во время пресс-конференции с Путиным, что в случае новой агрессии России против Украины США прекратят проект газопровода "Северный поток-2", предназначенный для поставок российского газа в Европу в обход Украины. "Если Россия вторгнется… снова, то "Северного потока-2" больше не будет. Мы с ним покончим", — заявил президент США.

Он не уточнил, как именно Вашингтон намерен добиться этой цели, однако в ответ на соответствующий вопрос журналистов подчеркнул: "Будьте уверены, что мы сможем это сделать".

Во вторник Шольц, как и Макрон, проведет переговоры в Киеве. В понедельник там была министр иностранных дел Германии Анналена Бербок — она встречалась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Эммануэль Макрон сказал в Москве, что он постоянно совещается на тему Украины и с Шольцем, и с руководителями других стран Евросоюза, а также США и Британии.

Западные страны в последние месяцы говорят о беспрецедентной концентрации российских войск на границах Украины. Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать военные действия против Украины в любой момент.

Россия настаивает, что у нее нет намерений начинать военную операцию против Украины. Однако Москва требует от Запада предоставить ей то, что она называет "гарантиями безопасности".

Долгие телефонные переговоры

Перед сегодняшней встречей с Путиным Макрон заявил журналистам, что "не верит в спонтанные чудеса", но испытывает умеренный оптимизм.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призывал не ожидать от этих переговоров "каких-то решительных переломов", но подчеркнул, что Путин будет готов продолжить ту дискуссию, которую они с Макроном начали по телефону.

Как сообщал Елисейский дворец, в преддверии личной встречи Макрон целых пять раз беседовал с Путиным по телефону. Согласно заявлениям Кремля, в последний раз Путин и Макрон созванивались 3 февраля, и это были уже третьи телефонные переговоры двух лидеров за неделю.

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