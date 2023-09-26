Следствие в Польше считает упавшую на Пшеводув ракету украинской

По их словам, следователи установили, что найденные обломки принадлежат ракете С-300 5-В-55 российского производства, и вычислили, откуда именно она была запущена. Эта оценка - категорическая и исключает возможность того, что ракету выпустили российские войска, заверили собеседники газеты.

"Действительно, мы получили заключение, но в силу секретности не разглашаем его содержание", - заявил в свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Лукаш Лапчинский, отметив, что на нынешнем этапе доказательная база исчерпана. По его словам, прокуратура отправила вопросы по расследованию в Украину и ждет ответа.