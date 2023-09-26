Следствие в Польше считает упавшую на Пшеводув ракету украинской

По их словам, следователи установили, что найденные обломки принадлежат ракете С-300 5-В-55 российского производства, и вычислили, откуда именно она была запущена. Эта оценка - категорическая и исключает возможность того, что ракету выпустили российские войска, заверили собеседники газеты.
"Действительно, мы получили заключение, но в силу секретности не разглашаем его содержание", - заявил в свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Лукаш Лапчинский, отметив, что на нынешнем этапе доказательная база исчерпана. По его словам, прокуратура отправила вопросы по расследованию в Украину и ждет ответа.
Согласно выводам польской прокуратуры, упавшая ракета имеет дальность полета от 75 км до 90 км, а российские позиции в тот момент находились гораздо дальше. Следователи также исключают, что ее запустили из Беларуси. Исходя из этого, они пришли к выводу, что ракета не принадлежала российским войскам, пишет Rzeczpospolita.