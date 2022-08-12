"Формат сотрудничества с Китаем "17 плюс 1" стал ненужным и вызывал разногласия задолго до того, как Литва вышла из него. Теперь закрывают дверь Латвия и Эстония", — написал в микроблоге Twitter глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.
По его мнению, на смену прежней платформе должен прийти формат общеевропейского сотрудничества с Пекином. Ее "следует заменить на "ЕС 27+1", — указал Ландсбергис.
Торгово-дипломатический конфликт между Литвой и Китаем
В конце ноября 2021 года Пекин понизил уровень дипломатических отношений с Литвой после того, как Вильнюс открыл у себя официальное представительство Тайваня — в то время как в большинстве стран мира действуют представительства Тайбэя — столицы Тайваня, что помогает избежать конфликтов с КНР. В начале декабря последовало полное прекращение торговых отношения КНР с Литвой.
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