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Эстония и Латвия, являющиеся членами Европейского Союза и НАТО, больше не намерены сотрудничать с Китаем в так называемом формате "17 плюс 1". Вместо этого обе страны будут стремиться к "конструктивным и прагматичным отношениям" с Пекином на двусторонней основе и через развитие связей между ЕС и Китаем. Сообщение об этом в четверг, 11 августа, обнародовали министерства иностранных дел в Таллине и Риге. В мае 2021 года из формата "17+1" вышла Литва.
Kinijos eksportas
Kinijos eksportas
© AFP / Scanpix

"Формат сотрудничества с Китаем "17 плюс 1" стал ненужным и вызывал разногласия задолго до того, как Литва вышла из него. Теперь закрывают дверь Латвия и Эстония", — написал в микроблоге Twitter глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.

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По его мнению, на смену прежней платформе должен прийти формат общеевропейского сотрудничества с Пекином. Ее "следует заменить на "ЕС 27+1", — указал Ландсбергис.

Торгово-дипломатический конфликт между Литвой и Китаем


В конце ноября 2021 года Пекин понизил уровень дипломатических отношений с Литвой после того, как Вильнюс открыл у себя официальное представительство Тайваня — в то время как в большинстве стран мира действуют представительства Тайбэя — столицы Тайваня, что помогает избежать конфликтов с КНР. В начале декабря последовало полное прекращение торговых отношения КНР с Литвой.

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Deutsche Welle

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