Комментируя состояние своего здоровья, бывший президент Грузии указывает, что его вес уменьшился почти в два раза: со 120 кг до 64 кг. "Если я буду весить менее 60 кг, врачи прогнозируют нарушение деятельности нескольких внутренних органов", — пишет он неровным почерком. Фотография комментария политика опубликована на сайте телеканала.

По словам Саакашвили, он все время проводит в постели. "Мои кости распадаются, и это доставляет мучительную боль", — добавляет он.

The former president of Georgia Mikheil Saakashvili has told Sky News he is approaching death in the hospital he has been moved to from jail https://t.co/hZyxaHBPkc