Лондонская полиция начала расследование в связи с сообщениями о проведении вечеринок в здании британского правительства во время локдауна, объявленного для борьбы с пандемией коронавируса. Как заявила во вторник, 25 января, глава столичной полиции Крессида Дик, речь идет о "возможных нарушениях антикоронавирусных правил" на "ряде мероприятий" на Даунинг-стрит и в правительственном квартале.
По словам Дик, факт расследования не означает, что в конечном итоге все фигуранты будут оштрафованы. В тот период, когда проводились вечеринки, о которых идет речь, подобные правонарушения наказывались штрафами, а при повторном нарушении в отношении их участников могло быть возбуждено уголовное дело.
Мэр Лондона Садик Хан из оппозиционной Лейбористской партии приветствовал проведение полицейского расследования: "Никто не стоит выше закона. Не может быть так, что для правительства действует одно правило, а для всех остальных — другое".
Сообщения о проведении вечеринок в здании правительства на Даунинг-стрит, несмотря на действовавшие в то время строгие антиковидные правила, появились несколько недель назад. 24 января телекомпания ITV News сообщила, что 19 июня 2020 года, когда был введен локдаун, а на открытом воздухе разрешалось собираться не более шести человекам, премьер-министр Борис Джонсон отметил свой день рождения вечеринкой, на которую пришли до 30 гостей. По словам представительницы Даунинг-стрит, Джонсон присутствовал на праздновании "менее десяти минут".
Недавно глава правительства признался в парламенте, попросив извинить его, что присутствовал на вечеринке в саду 20 мая 2020 года, когда из-за пандемии даже на открытом воздухе были запрещены встречи более двух человек.
В связи с этими сообщениями несколько членов парламента от Консервативной партии призвали вынести вотум недоверия главе правительства.
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