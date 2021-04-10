Полиция Великобритании вновь призвала обратиться к следствию всех, у кого есть информация об убийстве делового партнера Бориса Березовского Николая Глушкова. Соответствующее заявление Скотленд-Ярд опубликовал в пятницу, 9 апреля.

Тело Глушкова нашли в его лондонском доме 12 марта 2018 года. Эксперты установили, что мужчина был задушен. Особый интерес для следователей представляет черный микроавтобус Volkswagen, замеченный накануне на этой улице. Ни транспортное средство, ни его водителя так и не удалось обнаружить, подчеркнули в полиции.

Ни одного ареста, сотни опросов и тысячи часов записей камер наблюдения

Расследование с самого начала было крайне сложным, отметил Скотленд-Ярд. Ни один человек не был арестован, несмотря на обильные свидетельские показания и большой объем материалов по делу. Так, следователи опросили более 1800 человек и изучили записи с камер видеонаблюдения общей протяженностью 2200 часов.

Николай Глушков работал в созданной Борисом Березовским компании "Логоваз", позднее являлся заместителем директора "Аэрофлота". В 2000 году он был приговорен к лишению свободы на три года и три месяца за злоупотребление служебными полномочиями. В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании.

Олигарх Борис Березовский постоянно проживал в Соединенном Королевстве в статусе политического беженца с 2003 года и скончался в марте 2013 года.