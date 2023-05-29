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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов выступил с обращением после террористической попытки России атаковать Украину баллистическими ракетами 29 мая. Он сказал, что ответ не заставит себя ждать и “скоро все всё увидят”.
Kyrylas Budanovas
Kyrylas Budanovas
© AFP / Scanpix

В видеообращении, которое опубликовало ГУР, Буданов сказал, что очередная попытка террористических действий России еще раз потерпела поражение.

“Все те, кто в России до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас расстроить ― это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу”, ― заявил руководитель разведки.

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Он пообещал РФ ответ в скором времени.

“Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все увидят”, ― подчеркнул Кирилл Буданов.

Ранее сегодня РФ выпустила по Киевской области 11 баллистических и крылатых ракет “Искандер”. Украинские силы сбили их все.

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