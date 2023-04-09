Последний из обвинителей Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками, юрист Бенджамин Ференц, скончался в возрасте 103 лет, сообщили в ночь на воскресенье, 9 апреля, американский телеканал NBC и газета The New York Times со ссылкой на сына правозащитника. Причина смерти не уточняется.
Ференц родился в 1920 году в Трансильвании в еврейской семье, которая вскоре эмигрировала в США. В 1943 году юноша получил степень юриста в Гарвардском университете, затем он вступил в ряды армии США и был отправлен в Европу во время Второй мировой войны.
Среди прочего, Ференц посещал освобожденные нацистские концлагеря, где собирал свидетельства зверств, совершенных национал-социалистами. В 1947 году он выступал главным обвинителем на одном из 12 Нюрнбергских процессов - суде над эсэсовцами айнзацгрупп СС и СД, созданных с целью уничтожения неугодных на оккупированных территориях страны Европы и Советского Союза. Айнзацгруппы несут ответственность за убийство более 600 тысяч евреев, десятков тысяч партизан, цыган, политработников и других людей.
У истоков создания Международного уголовного суда
После окончания Нюрнбергских процессов Ференц остался в Германии и участвовал как юрист в переговорах о немецких компенсациях, в том числе о компенсациях, которые ФРГ выплатила государству Израиль и международным еврейским организациям.
Затем он вернулся в США, но при этом продолжил работу в сфере международного права и стоял у истоков создания Международного уголовного суда в Гааге. Кроме того, Ференц написал несколько книг о международном праве и антивоенных работ.
В начале марта в США также в возрасте 103 лет скончалась Трауте Лафренц (Traute Lafrenz) - последняя остававшаяся в живых участница антинацистской студенческой группы "Белая роза" ("Weiße Rose").
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