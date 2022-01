Скончалась автор песен для мировых кинозвезд Мэрилин Бергман

Американский автор песен для кинофильмов Мэрилин Бергман скончалась в субботу, 8 января, в своем доме в Лос-Анджелесе. Она мирно ушла из жизни в кругу семьи в возрасте 93 лет.

Соболезнования близким поэта высказали звезды мирового кино и эстрады, в том числе Тони Беннетт и Барбара Стрейзанд. В своем микроблоге в соцсети Twitter Беннетт написал, что Мэрилин и ее супруг Алан Бергман были авторами его любимой песни — "How do you keep the music playing?"

Мэрилин Бергман, в девичестве Кит, родилась 10 ноября 1929 года в Нью-Йорке. Она училась в Высшей школе музыки и искусства, а позже изучала в университете английский язык и психологию. В 1958 году она вышла замуж за Алана Бергмана, вместе они начали писать песни для кинофильмов. Первым большим успехом стала их совместная работа с композитором Куинси Джонсом для фильма "Полуночная жара", вышедшего на экраны в 1967 году.

За какие песни Мэрилин Бергман получила "Оскар"



Впоследствии супружеская пара Бергманов вошла в число самых известных авторов песен в США. 16 раз их номинировали на премию Американской академии кинематографических искусств и наук, и трижды они ее получали: за песню "The Windmills of Your Mind" (фильм "Афера Томаса Крауна", 1968 год), исполненную Барбарой Стрейзанд композицию "The Way We Were" (фильм "Какими мы были", 1973 год) и работу для фильма 1983-го "Йентл".

Выражая соболезнования родным Мэрилин Бергман, Куинси Джонс написал: "Твои песни всегда будут звучать в наших сердцах". По его словам, каждая проведенная с ней минута жизни была наполнена музыкой, улыбками, любовью и объятиями и приносила "абсолютную радость".