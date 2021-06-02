Сколько стоят Израилю войны и может ли конфликт с палестинцами разорить его?

Ученые, изучившие влияние конфликтов на финансы Израиля в последние десятилетия, отвечают на этот вопрос двояко. С одной стороны, говорят они, в абсолютном выражении расходы на армию, спецслужбы и восстановление разрушенного более чем подъемны, к тому же часть из них покрывают доноры, в первую очередь США.

С другой стороны, постоянные конфликты имеют скрытую цену, сдерживают развитие бизнеса, туризма и торговли, отвлекают человеческий капитал под ружье и отпугивают инвесторов.

С учетом этих потерь реальные оборонные расходы достигают 13% ВВП Израиля, который сейчас составляет 400 млрд долларов в год. То есть вдвое превышают номинальный оборонный бюджет, который, по разным оценкам, сопоставим с 5-7% годового оборота всей израильской экономики, подсчитали ученые из палестино-израильской The Aix Group.

Но даже раздутые по международным меркам расходы не сравнимы с обузой полномасштабной войны: на пике конфликта с арабским миром в 1970-х оборона обходилась Израилю в 30% ВВП — это вдвое больше, чем он сейчас тратит на здравоохранение, образование и социальную поддержку населения вместе взятые.

Поэтому майская война с ХАМАС в секторе Газа, несмотря на личную и национальную трагедии, осталась за скобками экономических отчетов.

"Страна до сих пор демонстрировала устойчивость к всплескам напряженности. Так было во время войны с ливанской "Хезболлой" в 2006 году, конфликта в Газе в 2014 году или серии нападений на Израиль в 2015-2016 годах", — пожало плечами международное рейтинговое агентство Fitch, оценивая последствия короткого майского конфликта, в результате которого погибли сотни человек.

Цена войны



Каждая скоротечная война, подобная майской в Газе, лишает Израиль примерно 0,5% годового прироста экономики, говорят история, руководство центробанка и рейтинговые агентства.

В июле 2014 года после похожего конфликта с ХАМАС предварительные оценки показали первое за пять лет сокращение квартального показателя ВВП.

Позже они были пересмотрены в лучшую сторону, но лишь благодаря переоценке инвестиций, а не внешней торговли и потребления — главных двигателей экономического роста.

Они барахлят каждый раз, когда люди вместо офисов и магазинов проводят время в бомбоубежищах.

Целые отрасли лишаются доходов. За время той 50-дневной войны в Газе — самой продолжительной из трех с 2009 года — Израиль недосчитался каждого четвертого туриста и более полумиллиарда долларов выручки. А туризм — ключевая отрасль экономики, на него приходится 5% всего экспорта и 6% занятости.

Похожий спад деловой активности и паузу в приросте национального богатства Израиль пережил после другой июльской войны, с радикальной ливанской группировкой "Хезболла" в 2006 году. Экономика тогда сократилась на 1,4% за квартал.

Как сильно на этот раз замедлился прирост производства и потребления в стране, мы узнаем ближе к концу года, когда статистики подведут экономические итоги омраченного военной операцией второго квартала.

Но уже сейчас ясно, что последствия непродолжительной стычки минимальны по сравнению с ободряющим эффектом восстановления после пандемии коронавируса. Остановить прирост экономики Израиля конфликт не способен, но слегка приглушить — вполне, полагают аналитики Fitch.

"Последние столкновения умерят экономический рост, но вряд ли сорвут широкое восстановление на волне успешной вакцинации населения против Covid-19, — пишут они. — В то же время вспышка насилия может подорвать доходы туристической отрасли и занятость в целом, которые в противном случае оказались бы в выигрыше благодаря возвращению иностранных туристов".

Упущенная выгода



Главные потери от войны выражены не в потраченных шекелях, а в недополученных, сходятся во мнении исследователи.

"Помимо прямых затрат на безопасность и поселения, существуют косвенные в виде упущенной выгоды — прежде всего потому, что Израиль считается страной нестабильной, что сдерживает инвестиции и экономическую активность", — пишут исследователи из американского центра RAND.

"Дополнительные затраты вытекают также из потерянных возможностей в торговле с палестинцами и арабским миром в целом, из сокращения турпотока и доступа к относительно дешевой палестинской рабочей силе", — добавляют они.

Достаточно вспомнить, как в 2000 году туристы, привлеченные в Святую землю редким юбилеем, потратили в Израиле 3,5 млрд долларов, а среди паломников оказался даже папа римский, редкий гость в Иерусалиме.

Но осенью началась вторая интифада, и на годы Израиль потерял привлекательность для туристов. Центральный банк оценивал потери от палестинского восстания почти в 4% ВВП в год. А за все четыре года и четыре месяца интифады израильская экономика создала национального богатства на 20 млрд долларов меньше, чем смогла бы произвести в мирное время.

"Обострения конфликта (например, интифады) лишают инвесторов оптимизма, подрывают туризм и сокращают потребление, поскольку под удар попадают густонаселенные районы. И это сокращает устойчивость экономики Израиля. Не случайно в 1950-1985 годах страна пережила лишь две рецессии, а с 1985 по 2014 — уже четыре", — отмечают исследователи The Aix Group.

Сейчас официальный военный бюджет — примерно 5% ВВП, но в течение года он традиционно раздувается еще более чем на 1% ВВП за счет дополнительных трат на спецслужбы, а в неспокойные годы — даже больше из-за непредвиденных затрат на военные операции. Вместе со скрытыми расходами на мобилизацию ресурсов — человеческих, земельных и т.д. — цифра раздувается до 13% ВВП.

Но даже если случится чудо и палестино-израильский конфликт будет урегулирован, Израиль еще долгое время будет тратить на оборону намного больше других стран.

"Однако расходы эти сократятся значительно. Возьмем в качестве примера мир с Египтом. В последующее десятилетие оборонный бюджет сократился вдвое с 20% до менее 10% ВВП. При аналогичном снижении в случае мира с палестинцами прямые и косвенные затраты Израиля на безопасность сократятся с 13% до менее чем 7% ВВП. Это существенное снижение", — пишут ученые.

Американская помощь



Затраты на поддержание статус-кво в палестино-израильском конфликте были бы серьезнее, если бы не помощь доноров. Главный помощник Израиля тут — США, которые дают денег большей частью на закупки американского же оружия.

В 2020 году Израиль потратил на оборону 16,6 млрд долларов, включая 3,3 млрд американской помощи.

И демократы, и республиканцы всегда с упоением финансировали ключевого союзника США на Ближнем Востоке, и в итоге Израиль оказался крупнейшим получателем американской помощи после Второй мировой войны.

При республиканце Джордже Буше-младшем США выделили Израилю около 30 млрд долларов на 10 лет, а когда это соглашение истекло, теперь уже демократ Барак Обама подписал столь же щедрый новый пакет помощи: 38 млрд на 12 лет до 2028 года.

Американцы помогают и соседям Израиля, помирившимся с ним. Иордания и Египет получили в 2019 году примерно по полтора миллиарда долларов. А президент Джо Байден возобновил выделение гуманитарной помощи еще и палестинцам, отмененное его предшественником Дональдом Трампом в 2018 году. В нынешнем году они получат 235 млн.

Демократы во главе с Байденом шли на прошлогодние выборы президента и конгресса с обещанием "железной поддержки" Израиля. Однако некоторые представители левого крыла демпартии, включая сенатора Берни Сандерса, предлагают "пристально взглянуть" на то, как Израиль расходует полученные деньги, и надеются сорвать запланированную поставку Израилю "умных" вооружений на 735 млн долларов.