Скандал в Латвии: подростков отправили на "Славянский базар" к Лукашенко. МИД требует объяснений

Academy KidsTV указала, что "Славянский базар" — это "красивый детский конкурс, в котором участвуют 23 страны", поэтому организация не видит причин или принципиальных культурных различий, по которым они не могут поехать в Беларусь, ссылаясь на то, что воспитанники академии только что вернулись из Испании, Литвы и планирует поехать в Македонию.

Как сообщил портал Kas jauns, Academy KidsTV ранее обращалась в представительство президента Беларуси Александра Лукашенко с просьбой о возможности взять у него интервью. Ресурс социальной сети "Пул Первого", близкий к его пресс-службе, сообщает о том, что академия сама запросила возможность взять интервью у Лукашенко.

В посте в соцсетях, на фото которого запечатлены Лукашенко и подросток, одетый в символику академии, говорится: "Перед приездом на фестиваль в Витебск дети сами написали письмо в пресс-службу президента с просьбой о помощи в организации интервью с "Первым" [так канал называет Лукашенко]!"

В письме также говорится, что детская организация убеждена, что "в нынешней ситуации в мире это [интервью] положительно скажется на взаимоотношениях".

Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила в новостях TV3, что учреждение в рамках своей компетенции следит за деятельностью различных организаций в Латвии, оценивая, нет ли в их деятельности возможных угроз национальной безопасности. Учитывая специфику деятельности служб, СГБ воздержится от комментариев по конкретным случаям.

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В свою очередь, МИД попросит ответственные учреждения оценить поездку Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV на фестиваль в Беларусь, сообщил в Twitter министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич.

По его словам, планируется связаться с ответственными учреждениями с просьбой дать оценку действиям Academy KidsTV.

"Из-за грубого игнорирования рекомендаций МИД по безопасности путешествий и участия в информационной войне деятельность подобных организаций недопустима и должна быть прекращена", — считает министр.

Ранее МИД Латвии указывал на значительные риски посещения Беларуси гражданами Латвии и неоднократно призывал жителей не ездить в эту страну. Кроме того, остается в силе призыв к гражданам Латвии покинуть как Беларусь, так и Россию.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что режим Лукашенко по-прежнему поддерживает военную агрессию России против Украины, против Беларуси нее направлены серьезные международные санкции.

Министерство обращает внимание на то, что разведка Латвии и других стран НАТО публично предупреждала о разведывательно-вербовочной деятельности российских и белорусских спецслужб.

В МИД напоминают, что в Беларуси возможности Латвии по оказанию помощи своим гражданам весьма ограничены.