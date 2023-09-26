Скандал с ветераном СС в Канаде: Варшава требует извинений

Скандал, разгоревшийся после чествования 22 сентября в парламенте Канады ветерана дивизии СС "Галиция" Ярослава Хунки в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо , продолжает набирать обороты. В понедельник, 25 сентября, посол Польши в Оттаве Витольд Дзельский заявил, что ожидает в связи с этим инцидентом официальных извинений.



Напомнив в соцсети X, что дивизия СС "Галиция" (более известная под названием "Галичина". - Ред.) несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев, Дзельский подчеркнул: "Хотя Польша и лучший союзник Украины, она никогда не согласится с обелением подобных злодеев. Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений". Свой пост польский дипломат сопроводил фотографией, на которой президент Украины Владимир Зеленский, его супруга Елена Зеленская и канадский премьер Джастин Трюдо одобрительно аплодируют Хунке в Палате общин (нижней палате) парламента Канады.

Чествование Ярослава Хунки в парламенте Канады

22 сентября Владимир Зеленский выступил в Палате общин канадского парламента с речью. Взявший после этого слово спикер Палаты Энтони Рота обратился к находящемуся в зале 98-летнем Ярославу Хунке, назвав его "украинским героем, канадским героем" и поблагодарив за "его службу". В ответ присутствующие устроили Хунке овацию стоя.