Скандал с прослушкой: немецкие политики критикуют Шольца

"Намерение, в результате которого запись прослушки была обнародована именно сейчас, очевидна: Россия желает любым способом предотвратить поставку ракет TAURUS Украине", - сказала она в интервью газете Rheinische Post, выдержки из которого в воскресенье, 3 марта, публикует агентство AFP.

"После того, как канцлер вновь исключил поставку крылатых ракет, а его аргументы были уже в течение 24 часов опровергнуты экспертами, Шольца, очевидно, пытаются отпугнуть от решения все же дать зеленый свет на поставки, поскольку Россия боится TAURUS, зная, насколько они эффективны. TAURUS, безусловно, должны быть поставлены. Я надеюсь, что федеральному канцлеру и его советникам теперь ясно, что пора, наконец, расстаться со своей наивностью. Россия и так уже давно считает Германию врагом", - указала Штрак-Циммерман.