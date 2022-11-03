Скандал на границе Эстонии: не пустили украинского беженца

Жителю города Сватово в оккупированной Луганской области, где прямо сейчас идут боевые действия, не разрешили использовать Эстонию в качестве транзитной страны для поездки через Россию в Великобританию.

Гражданин Украины Иван Попивщий эвакуировался из зоны боевых действий в Россию — единственную страну, куда можно выехать из этого региона. Мужчина, никогда до этого не живший в РФ, планировал попасть в Великобританию через Эстонию. К моменту, когда Попивщий прибыл на пограничный пункт в Нарве, в его распоряжении был уже купленный билет на самолет, а также внутренний и заграничный паспорта. В переезде украинцу помогали российские волонтеры.

Эстонские пограничники, однако, посчитали, что у Попивщего "недостаточно документов для пересечения границы", и отказали ему во въезде (указав при этом местом жительства Россию, а не Украину). По информации волонтеров, в Нарве у мужчины также изучали смартфон — проверяющие сочли его "каким-то подчищенным". Украинец объяснял, что удалил некоторые переписки для безопасного прохождения пограничного контроля с российской стороны.

После получения соответствующих документов Попивщий связался с волонтерами и попросил совета о дальнейших действиях. Те после консультации с юристами предложили мужчине вернуться на пограничный пункт и запросить убежище в Эстонии. Последовавший этой рекомендации Попивщий вновь подошел на эстонский КПП, где его обращение, утверждают волонтеры, было встречено угрозами со стороны представителя эстонских властей — тот говорил, что "посадит его в тюрьму надолго, если он будет умничать", "найдет его даже в Англии" и "заберет его документы". Сообщается также, что мужчине заломили руки, чтобы вывести с территории КПП.

"Когда я просил о международной защите, меня просили покинуть границу. Меня держали на улице и сказали, что мне не место тут. Я попросил письменный отказ. Мне сказали, что не дадут его. Я его долго просил. Потом сказали, что приказывают покинуть границу, иначе применят физическую силу. Когда я не согласился, меня взяли за руку и начали вести. У них было оружие, и они очень грубо общались. Я переживал за свою жизнь и поэтому подчинился. Руки мне не заламывали. Но эстонский пограничник говорил: "Шо ты хочешь?" Разве так общаются с украинскими беженцами?" — приводит воспоминания Попивщего Delfi.ee.

Впоследствии мужчина смог въехать в Европу через Финляндию. Сейчас он находится в Эстонии и ожидает рейс в Великобританию.

В разговоре с Delfi.ee эксперт по документообороту Нарвского погранпункта Алар Трел (его же имя значится и в документе о запрете на въезд, который выдали Попивщему) отрицает факт угроз и применения насилия в отношении украинца; по его словам, это подтверждают камеры видеонаблюдения. "Причиной запрета на въезд стало то, что человек не смог убедительно доказать, когда и как он прибыл в Россию из Украины, что породило мнение, что он уже жил в России до начала войны. Цель его поездки также оставалась неясной. Запрет на въезд в Эстонию не лишает человека права ходатайствовать о международной защите", — заявил чиновник.

По словам Трела, гражданам Украины "обычно запрещают въезд в Эстонию, если они хотят приехать на тех же основаниях, что и военные беженцы, но фактически давно не проживали в Украине, а уже жили в России до начала войны". Согласно приведенной им статистике, 1 ноября в Эстонию впустили 39 граждан Украины, семерых развернули на границе.

Пограничники на КПП в Нарве не впервые отказывают во въезде беженцам из Харькова, Мариуполя, Донецка и других городов восточной Украины, которые вскоре после начала войны выехали в Россию из-за невозможности отправиться в более безопасные регионы Украины или Европу. Основанием для таких решений со стороны эстонской погранслужбы обычно становится "слишком долгий срок пребывания в России".

В конце сентября также в Нарве отказали во въезде нескольким россиянам с двойным гражданством — при прохождении границы они предоставляли израильские и американские паспорта, дающие право на нахождение в Шенгенской зоне без визы в течение 90 дней. Причиной своего решения пограничники в официальных документах указали "угрозу национальной безопасности".