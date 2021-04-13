"Я буду скучать по дедушке, но я знаю, чего он хотел бы — чтобы мы продолжили нашу работу", — сказал Уильям — второй в очереди на королевский престол после своего отца, принца Чарльза. — Век жизни моего деда был отдан служению — его стране и Содружеству, его жене и королеве, нашей семье".
"Мне повезло, что у меня не только был такой пример для подражания, но и то, что он оставался со мной многие годы моей взрослой жизни — и в хорошие времена, и в самые тяжкие дни. Я всегда буду благодарен за то, что у моей жены было так много лет, что бы узнать моего деда, а также за ту доброту, с которой он к ней относился", — сказал Уильям.
Семейное фото
"Я никогда не приму как нечто само собой разумеющееся ту память, которую мои дети навсегда сохранят о своем прадеде, бравшем их в свою карету, о том заразительном духе приключений, который он излучал, и о его озорном чувстве юмора", — сказал принц Уильям. Он добавил, что сам он и его жена Кэтрин продолжат делать то, чего желал бы его дед — и дальше поддерживать королеву.
"My grandfather was an extraordinary man and part of an extraordinary generation."
A message from The Duke of Cambridge following the death of The Duke of Edinburgh: https://t.co/lVCSPrG7uG pic.twitter.com/atiB8djxPO
— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 12, 2021
Отдавая дань уважения своему деду, принц Гарри сказал: "Он был самим собой, очень остроумным, и мог удерживать внимание любой компании благодаря своему обаянию — а также потому, что никогда не знаешь, что он дальше скажет".
"Его будут помнить как человека, пробывшего дольше всех супругом правящего монарха, как военнослужащего, отмеченного наградами, как принца и герцога, — заявил Гарри. — Но для меня, как и для многих из вас, кто пережил за прошедший год эту боль, потеряв любимого человека или бабушку или дедушку, он был моим дедушкой: мастером барбекю, легендарным шутником, насмешливым до самого конца".
Гарри назвал принца Филиппа скалой, поддерживавшей королеву с беспрецедентной преданностью.
"Я мог бы продолжать, но я знаю, что он прямо сейчас сказал бы всем нам, стоя с пивом в руке: "Ну, все уже, давайте, заканчивайте!" — сказал Гарри. "Так что, на этой ноте, дедушка, спасибо тебе за твою службу, твою преданность бабушке и за то, что ты всегда был самим собой".
Гарри подписал свое сообщение словами "Per Mare, Per Terram", что на латыни означает "По морю и суше" — девиз Королевской морской пехоты, капитанами которой были Филипп и Гарри.
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