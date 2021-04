"Я буду скучать по дедушке, но я знаю, чего он хотел бы — чтобы мы продолжили нашу работу", — сказал Уильям — второй в очереди на королевский престол после своего отца, принца Чарльза. — Век жизни моего деда был отдан служению — его стране и Содружеству, его жене и королеве, нашей семье".

"Мне повезло, что у меня не только был такой пример для подражания, но и то, что он оставался со мной многие годы моей взрослой жизни — и в хорошие времена, и в самые тяжкие дни. Я всегда буду благодарен за то, что у моей жены было так много лет, что бы узнать моего деда, а также за ту доброту, с которой он к ней относился", — сказал Уильям.



"Я никогда не приму как нечто само собой разумеющееся ту память, которую мои дети навсегда сохранят о своем прадеде, бравшем их в свою карету, о том заразительном духе приключений, который он излучал, и о его озорном чувстве юмора", — сказал принц Уильям. Он добавил, что сам он и его жена Кэтрин продолжат делать то, чего желал бы его дед — и дальше поддерживать королеву.



"My grandfather was an extraordinary man and part of an extraordinary generation."