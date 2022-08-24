СК России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника в Риге

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ, предусматривающей ответственность за порчу или уничтожение памятников советским воинам как на территории самой России, так и за ее пределами.

Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом, говорится в телеграм-канале СК.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках уголовного дела дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности.

Как сообщалось, 23 августа, утром в окрестностях подлежащего сносу памятника в Пардаугаве начались работы по демонтажу. Дискуссия о необходимости снести памятник в Пардаугаве была начата в обществе почти сразу после начала военного вторжения России в Украину. В мае этого года демонтаж памятника поддержали спикер Сейма, президент и премьер-министр. 20 мая состоялось многотысячное шествие "За освобождение от советского наследия" от памятника Свободы к памятнику в Пардаугаве.

12 мая Сейм в срочном окончательном чтении за законопроект, предусматривающий прекращение действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника в Пардаугаве. Непосредственно решение снести памятник в Пардаугаве Сейм принял 16 июня этого года, утвердив в окончательном чтении "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики". Закон предусматривает снос не только монумента в Риге, но и памятников, мемориальных досок и объектов, посвященных советскому оккупационному режиму и армии.

В законе установлен срок сноса памятника — объект должен быть демонтирован до 15 ноября 2022 года.