"Ситуация не патовая". Зеленский ответил на статью Залужного о положении дел на фронте

Однако Зеленский напомнил, что в прошлом году также считалось, что Украина оказалась в патовой ситуации. "Несколько военных хитростей, и вы помните, Харьковский регион был освобожден", — сказал президент.

"Мы не имеем права опускать руки. Какая альтернатива? — спросил Зеленский. — Что, нужно отдать треть нашего государства? Это же будет только начало. Мы же знаем, что такое замороженный конфликт, мы ;е для себя сделали выводы".