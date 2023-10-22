Сирия заявила об ударах Израиля по ее двум аэропортам

Два главных аэропорта Сирии - в Дамаске и Алеппо - выведены из строя в результате ракетных ударов Израиля, сообщило утром в воскресенье, 22 октября, сирийское государственное информационное агентство Sana со ссылкой на источники в службе безопасности. По его данным, один гражданский сотрудник аэропорта погиб и еще один был ранен.

"Значительные повреждения взлетно-посадочных полос" привели к приостановке полетов в обоих международных аэропортах, говорится в сообщении.

По информации источников Sana в службах безопасности, удары были нанесены одновременно со стороны Средиземноморского побережья на западе страны и с Голанских высот. Министерство транспорта Сирии сообщило, что рейсы перенаправлены в аэропорт Латакии.