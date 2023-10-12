Сирийские СМИ: Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

О последствиях ударов по аэропортам данных пока нет.

Армия обороны Израиля периодически наносит удары по целям, связанным с находящимися на территории Сирии подразделениями «Хизбаллы», а также по сирийским военным объектам.

Власти РФ поддерживают сирийского президента Башара Асада. На территории Сирии с 2015 года находится группировка российских войск.