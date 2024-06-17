SIPRI: Китай быстрее остальных стран расширяет свой ядерный арсенал

„Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна. Но почти у всех государств, обладающих ядерным оружием, есть либо планы, либо значительные усилия по наращиванию ядерных сил“, — отметил старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения Ханс Кристенсен.

Значительнее остальных свои ядерные силы нарастила КНР — за год они выросли с 410 боеголовок до 500. Авторы доклада предполагают, что к концу десятилетия у Китая будет „примерно столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько есть у России и США“, однако общее число ядерных зарядов у Пекина будет меньше, чем у Москвы и Вашингтона.

По данным исследователей, в 2023 году все девять стран, обладающих ядерным оружием — США , Россия , Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — продолжили модернизацию своих арсеналов, а некоторые развернули новые ядерные вооружения или системы доставки заряда.

Из исследования SIRPI следует, что к началу 2024 года у девяти стран было в общей сложности более 12 тысяч ядерных боеголовок, в том числе около 9,5 тысяч хранились на складах и были пригодны для потенциального использования.

Почти 90% всех ядерных боеголовок принадлежат России и США. Авторы доклада отмечают, что запасы двух стран в прошлом году „оставались относительно стабильными“. При этом, пишет SIPRI, к началу 2024 года Россия развернула примерно на 36 боеголовок больше, чем годом ранее. По словам исследователей, им не удалось найти „убедительных визуальных доказательств“, что власти РФ действительно разместили ядерное оружие на территории Беларуси, о чем Кремль объявил в прошлом году.