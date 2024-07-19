2024.07.19 10:41

„Синий экран смерти“: аэропорты, банки и компании по всему миру сообщили о проблемах из-за сбоя Windows

 
rus.DELFI.lv
IT-сбой
IT-сбой

Авиаперевозчики, теле- и радиовещательные компании, банки в различных странах сообщили о проблемах с работой из-за сбоя устройств, работающих на системе Windows. Об этом пишут BBC News и The Guardian, цитирует „Медуза“. Как отмечает The Verge, компьютеры на Windows показывают пользователям „синий экран смерти“.

О проблемах сообщается, в частности, в США, Великобритании, Индии, Новой Зеландии, Австралии. The Verge сообщает, что проблемы связаны с обновлением от компании по кибербезопасности CrowdStrike. В компании заявили, что обнаружили проблему и отменили ошибочное обновление. The Verge предполагает, что это „не поможет устройствам, которые уже пострадали“.

Крупнейшие американские авиакомпании, в том числе Delta, United и American Airlines, приостановили полеты из-за проблем со связью, передает CNN.

Аэропорт Берлина сообщил, что „в связи с техническими неполадками регистрация на рейсы будет проходить с задержкой“. Аэропорт Мельбурна предупредил пассажиров о „глобальной технологической проблеме, которая влияет на процедуру регистрации у некоторых авиакомпаний“ и посоветовал пассажирам „выделить немного дополнительного времени для регистрации“.

Авиакомпании Ryanair посоветовала пассажирам приезжать в аэропорты как минимум за три часа до вылета.

„В настоящее время мы испытываем проблемы в работе сети из-за глобального сбоя сторонних IT-систем, которые находятся вне нашего контроля. Мы советуем всем пассажирам прибыть в аэропорт как минимум за три часа до запланированного времени вылета“, — говорится в сообщении перевозчика.

Британский телеканал Sky News отключил эфир в связи с техническими неполадками. Ранее в компании заявили, что не смогли провести утренний эфир.

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