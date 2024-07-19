„Синий экран смерти“: аэропорты, банки и компании по всему миру сообщили о проблемах из-за сбоя Windows

О проблемах сообщается, в частности, в США, Великобритании, Индии, Новой Зеландии, Австралии. The Verge сообщает, что проблемы связаны с обновлением от компании по кибербезопасности CrowdStrike. В компании заявили, что обнаружили проблему и отменили ошибочное обновление. The Verge предполагает, что это „не поможет устройствам, которые уже пострадали“.
Крупнейшие американские авиакомпании, в том числе Delta, United и American Airlines, приостановили полеты из-за проблем со связью, передает CNN.
Аэропорт Берлина сообщил, что „в связи с техническими неполадками регистрация на рейсы будет проходить с задержкой“. Аэропорт Мельбурна предупредил пассажиров о „глобальной технологической проблеме, которая влияет на процедуру регистрации у некоторых авиакомпаний“ и посоветовал пассажирам „выделить немного дополнительного времени для регистрации“.
Авиакомпании Ryanair посоветовала пассажирам приезжать в аэропорты как минимум за три часа до вылета.
„В настоящее время мы испытываем проблемы в работе сети из-за глобального сбоя сторонних IT-систем, которые находятся вне нашего контроля. Мы советуем всем пассажирам прибыть в аэропорт как минимум за три часа до запланированного времени вылета“, — говорится в сообщении перевозчика.
Британский телеканал Sky News отключил эфир в связи с техническими неполадками. Ранее в компании заявили, что не смогли провести утренний эфир.