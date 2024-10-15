"Символическое выражение злости". Северная Корея взорвала участки дорог, ведущих в Южную Корею

Во вторник 15 октября Северная Корея подорвала участки дорог, ведущих в Южную Корею, повреждены участки дорог Кёнги и Тонхэ к северу от военной демаркационной линии. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов.

Повреждений и пострадавших со стороны Южной Кореи нет, но южнокорейские военные в ответ на подрывы сделали несколько предупредительных выстрелов в сторону демаркационной линии, разделяющей две страны, которые так и не подписали мирный договор и технически до сих пор находятся в состоянии перемирия после Корейской войны 1950-1953 годов.