Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Киевом

"Этой ночью была массированная атака иранских дронов. БПЛА заходили на столицу с разных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около 10 вражеских целей", – написал он в телеграме.

Он также подтвердил информацию о падении обломков в четырех районах Киева.