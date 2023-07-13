13 июля 2023 г. 09:22

Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Киевом

 
bbcrussian.com
ФОТО: Sipa / Scanpix
Силы ПВО сбили над Киевом 10 запущенных из России иранских беспилотников Shahed, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Этой ночью была массированная атака иранских дронов. БПЛА заходили на столицу с разных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около 10 вражеских целей", – написал он в телеграме.

Он также подтвердил информацию о падении обломков в четырех районах Киева.

"Предварительно, есть повреждения жилых домов. Двое травмированных в Дарницком районе: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (осколочные ранения), они госпитализированы в больницу. В Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек. Информация оперативной сводки обновляется", - добавил он.

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