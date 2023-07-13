Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Киевом

"Этой ночью была массированная атака иранских дронов. БПЛА заходили на столицу с разных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около 10 вражеских целей", – написал он в телеграме.
Он также подтвердил информацию о падении обломков в четырех районах Киева.
"Предварительно, есть повреждения жилых домов. Двое травмированных в Дарницком районе: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (осколочные ранения), они госпитализированы в больницу. В Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек. Информация оперативной сводки обновляется", - добавил он.
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