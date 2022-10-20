"Силовое" принятие бюджета Франции

При отсутствии большинства премьер-министр Элизабет Борн остановила дебаты о поправках, несмотря на то, что поступило 3 тысячи предложений.

"Французы ожидают от нас последовательности, действий и результатов, - сказал Борн. - И поэтому на основании статьи 49.3 Конституции от имени правительства я беру на себя ответственность за первую часть финансового законопроекта на 2023 год".

Проект планирует сдержать дефицит государственного бюджета на уровне 5% ВВП, установив "тарифный щит" в размере 45 млрд евро, чтобы сдержать рост цен на электроэнергию и газ. Правая оппозиция считает это неприемлемым.

"Этот бюджет безответственный, - заявил Оливье Марлекс, депутат от партии Les Républicains, - он опасен для финансового положения нашей страны, и мы ни в коем случае не могли за него голосовать. У правительства нет выбора, кроме как задействовать статью 49.3".

Со своей стороны, депутаты от NUPES считают, что в бюджете не учтены чрезвычайная ситуация в области климата и чрезвычайная социальная ситуация перед лицом инфляции, которая влияет на покупательную способность французов. Они требуют вынести вотум недоверия правительству Элизабет Борн за фактическое отсутствие легитимности.

Сириль Шателен от блока Green party - NUPES: "Это правительство без большинства, которое не проходило вотум доверия, которое столкнулось с трудностями на бюджетной и финансовой траектории. Это правительство, которое не знает, что делать с плюрализмом в Национальном собрании и не принимает во внимание результаты выборов в законодательный орган".

Депутаты от крайне правой партии "Национальное объединение" также объявили о подаче вотума недоверия в надежде свергнуть правительство. Однако у этого предложения очень мало шансов на успех.