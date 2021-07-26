Сильные дожди привели к наводнению в Лондоне

В некоторых местах образовались пробки, поскольку некоторые машины не могли двигаться из-за стремительно прибывающей воды. Было нарушено и движение поездов метро.
Всего за несколько часов в службу пожарной охраны столицы поступило около 300 вызовов в связи с затоплением подвалов и улиц.
Власти объявили предупреждение желтого уровня для большей части юго-востока Англии, где уровень осадков может достичь 100 миллиметров, и рекомендуют в ближайшее время воздержаться от поездок.
Еще 14 более мягких предупреждений о возможных наводнениях охватывают большую часть Лондона и прилегающих к столице графств.
Когда дороги превращаются в реки
"По тротуару невозможно пройти, — написал в "Твиттере" житель пригорода Уолтемстоу Крис Дейт, — чтобы добраться до автобуса, нужно пройти по щиколотку в воде, это уже не дорога, а какой-то канал".
"Я родился и вырос в Лондоне, но никогда еще такого не видел, — рассказал журналистам велосипедист Эдди Эллиотт, — автобусы стояли в воде и не могли двинуться с места".
Многие дороги в столице, в том числе Северная кольцевая и туннель Блэкуолл под Темзой, а также 8 станций метро были закрыты.
Столичная полиция предостерегает водителей не пытаться ехать по затопленным дорогам, а пожарные службы настоятельно рекомендуют обращаться к ним за помощью в случае, если возникает угроза жизни в результате наводнения.
После того, как стоявшая несколько дней жара накануне сезона летних отпусков сменилась прохладной переменчивой погодой, синоптики предупредили население об опасности гроз, проливных дождей и порывистого ветра.
При этом в Лондоне уже в понедельник вновь ожидается повышение температуры до 26 градусов.
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