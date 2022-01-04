Сильнейший снегопад в США: без света 850 тысяч домохозяйств, есть погибшие

Без света остались свыше 850 тысяч домохозяйств
По данным портала FlightAware, на 04.30 мск 4 января из-за непогоды были отменены более 4900 рейсов, в том числе 3173 - в США и из страны, задержаны еще около 6775 рейсов.
Как передала американская газета USA Today, без света и электроэнергии остались свыше 850 тысяч домохозяйств, не менее пяти человек погибли.
Байден около получаса не мог покинуть президентский борт
Президент США Джозеф Байден, который провел выходные в Уилмингтоне (штат Делавэр), смог вернуться в столицу на борту президентского лайнера Air Force One. Однако затем ему пришлось провести около получаса в самолете, поскольку сотрудники авиабазы Эндрюс расчищали снег на взлетном поле, чтобы подкатить трап. После этого глава государства отказался от того, чтобы по традиции добраться до Белого дома на борту президентского вертолета. В итоге Байдена доставил в столицу автокортеж.
#Winterstorm : @POTUS deplaned #AirForceOne at Andrews this morning, after more than half an hour waiting on the tarmac for plows to remove the quickly-accumulating snow. Motorcading back to WH in whiteout conditions. h/t @betsy_klein & Pool. pic.twitter.com/NhDWNRQSkx— Matt Hoye (@mattyhoyeCNN) January 3, 2022
Температурные рекорды столетней давности
Последствия непогоды ощущались также в штатах Вирджиния, Мэриленд, Нью-Джерси и Северной Каролине.
В феврале 2021 года метеорологи фиксировали в Соединенных Штатах сильнейшие морозы. На середину месяца тогда около 70% территории страны было покрыто снегом, минусовая температура в ряде мест побила рекорды столетней давности.
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