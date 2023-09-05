Сильнейшие ливни в Испании: отменены поезда, жителей просят не выходить на улицу

Высший уровень опасности из-за продолжающихся со 2 сентября сильных штормов с ливнями объявлен для Мадрида , а также для районов Андалусии и Кастилии-Ла-Манчи. В свою очередь министерство внутренних дел Испании выпустило предупреждение об угрозе природных катастроф на большей части страны. Несмотря на большое число возвращающихся из отпусков в конце школьных каникул, Главное управление дорожного движения (DGT) 3 сентября призвало граждан "не ездить на автомобилях и оставаться дома, поскольку многие дороги полностью находятся под водой".

В нескольких городах власти призвали жителей не выходить на улицу из-за угрозы наводнений. Спасательные службы рекомендуют при этом находиться на верхних этажах домов. В Альканаре с 10-тысячным населением, расположенном на северо-востоке Испании, власти запретили покидать дома в связи с риском сильного наводнения. За последние 24 часа в городе зафиксированы сильнейшие ливни, количество осадков составило 215 литров на квадратный метр. Кроме того, приостановлено железнодорожное сообщение между Валенсией и Барселоной, а также на ряде других участков, сообщила железнодорожная компания Renfe.