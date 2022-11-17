Сделка Siemens по продаже российского бизнеса произошла сентябре 2022 года. Процедуру ухода концерна с рынка России запустили в мае текущего года. Ранее Siemens сообщила о выходе из «Уральских локомотивов» и прекращении деятельности российского подразделения компании Siemens Mobility.
В 2022 году, по данным отчета, прибыль промышленного бизнеса Siemens выросла на 38%, до 3,2 миллиарда евро. Отмечается, что перспективы компании на 2023 год основаны на предположениях о прекращении геополитической напряженности и устранении проблем с цепочкой поставок.
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