Сделка Siemens по продаже российского бизнеса произошла сентябре 2022 года. Процедуру ухода концерна с рынка России запустили в мае текущего года. Ранее Siemens сообщила о выходе из «Уральских локомотивов» и прекращении деятельности российского подразделения компании Siemens Mobility.

В 2022 году, по данным отчета, прибыль промышленного бизнеса Siemens выросла на 38%, до 3,2 миллиарда евро. Отмечается, что перспективы компании на 2023 год основаны на предположениях о прекращении геополитической напряженности и устранении проблем с цепочкой поставок.