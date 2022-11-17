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Немецкая промышленная компания Siemens продала весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года. Об этом говорится в опубликованном отчете концерна.
"Siemens" technika
"Siemens" technika

Сделка Siemens по продаже российского бизнеса произошла сентябре 2022 года. Процедуру ухода концерна с рынка России запустили в мае текущего года. Ранее Siemens сообщила о выходе из «Уральских локомотивов» и прекращении деятельности российского подразделения компании Siemens Mobility.

В 2022 году, по данным отчета, прибыль промышленного бизнеса Siemens выросла на 38%, до 3,2 миллиарда евро. Отмечается, что перспективы компании на 2023 год основаны на предположениях о прекращении геополитической напряженности и устранении проблем с цепочкой поставок.

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