Си-эн-эн: Россия отложила отвод войск из Херсона, чтобы помешать демократам на выборах в США

Хотя американские разведданные не являются формальной оценкой российских военных планов, они показывают, что Россия по-прежнему вынашивает планы влияния на политический ландшафт США, отмечает Си-эн-эн.
Впрочем, если версия разведки верна, то, по словам одного из источников издания, Россия переоценивает влияние своего заявления об отводе войск из Херсона на американскую политику.
Ранее президент США Джо Байден также высказывал сомнения в том, что время объявить об отступлении российской армии было выбрано случайным образом. "Мне кажется интересным, что, чтобы объявить об этом решении, ждали до конца выборов", - говорил он.
Американская разведка полагает, что в Москве не хотели добавлять Демократической партии США политических очков, а именно это с высокой долей вероятности и произошло бы на фоне объявления об отступлении.
Это также говорит и о том, что Россия делает ставку на то, что в случае прихода к власти республиканцев поддержка Украины со стороны администрации США уменьшится.
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