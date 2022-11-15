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Россия могла отложить объявление об отводе войск из Херсона в том числе и по той причине, что там понимали: скорее всего это сыграет на руку Демократической партии США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, сообщает Си-эн-эн со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.
Си-эн-эн: Россия отложила отвод войск их Херсона, чтобы помешать демократам на выборах в США
© Zuma Press / Scanpix

Хотя американские разведданные не являются формальной оценкой российских военных планов, они показывают, что Россия по-прежнему вынашивает планы влияния на политический ландшафт США, отмечает Си-эн-эн.

Впрочем, если версия разведки верна, то, по словам одного из источников издания, Россия переоценивает влияние своего заявления об отводе войск из Херсона на американскую политику.

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Ранее президент США Джо Байден также высказывал сомнения в том, что время объявить об отступлении российской армии было выбрано случайным образом. "Мне кажется интересным, что, чтобы объявить об этом решении, ждали до конца выборов", - говорил он.

Американская разведка полагает, что в Москве не хотели добавлять Демократической партии США политических очков, а именно это с высокой долей вероятности и произошло бы на фоне объявления об отступлении.

Это также говорит и о том, что Россия делает ставку на то, что в случае прихода к власти республиканцев поддержка Украины со стороны администрации США уменьшится.

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bbcrussian.com
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