Си Цзиньпин прибыл в Париж. Темой переговоров будет и война в Украине

Президент Франции в недавнем интервью журналу The Economist отметил, что роль Китая чрезвычайно важна для поддержания стабильного миропорядка, и необходимо сотрудничать с Пекином для поддержания мира. Макрон, помимо прочего, предостерёг от того, чтобы рассматривать Китай как врага и представителя конкурирующего блока. В то же время, многие представители стран ЕС и США выражают опасение в связи с тёплыми отношениями между Пекином и Москвой и, в частности, возможностью того, что Китай может прямо поддержать Россию в войне с Украиной, например поставками оружия.