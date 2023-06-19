Председатель КНР Си Цзиньпин на фоне сильной напряженности в отношениях между Китаем и США принял в понедельник, 19 июня, в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена. Агентство dpa отмечает, что неанонсированная встреча двух лидеров необычна в плане дипломатического протокола и может расцениваться как особый жест в отношении Вашингтона.

По итогам получасовой встречи Си Цзиньпин заявил, что сторонам "удалось добиться прогресса, а по ряду тем - единодушия". Как заявил Си, китайская сторона ясно обозначила свою позицию, Китай и США, по его словам, согласились с необходимостью выполнения договоренностей, достигнутых им и президентом США Джо Байденом на полях саммита стран "большой двадцатки" на индонезийском острове Бали в ноябре. Тогда Си и Байден договорились разрядить отношения между двумя странами.

Энтони Блинкен после встречи с Си выразил надежду на улучшение коммуникации между двумя странами. Председатель КНР Си Цзиньпин попросил его передать привет американскому президенту Джо Байдену, сообщает МИД Китая.

Первый визит госсекретаря США в Китай за пять лет

Блинкен - самый высокопоставленный представитель США, посетивший КНР за последние пять лет. Отношения между двумя государствами в последние годы сильно ухудшились из-за конфликтов вокруг торговли, прав человека и отношения к Тайваню, который Китай считает своей мятежной провинцией. Резкое обострение произошло после визита на Тайвань около года тому назад тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

До встречи с Си Цзиньпином Энтони Блинкен провел продолжительные переговоры с заведующим Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и главой внешнеполитического ведомства КНР Цинь Ганом. Ван И выше Цинь Гана по рангу в сфере внешней политики.