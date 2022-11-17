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Председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что он передал канадским СМИ содержание их конфиденциального разговора в кулуарах саммита G20.
Justinas Trudeau, Xi Jinpingas
Justinas Trudeau, Xi Jinpingas
© Reuters / Scanpix

Видео жесткого разговора между политиками опубликовала репортер телеканала CTV News Энни Бержерон-Оливер.

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По мнению Си Цзиньпина, делиться подробностями личного разговора с прессой было неуместно. Он отметил, что «это не то, как проводился их диалог».

Джастин Трюдо во время выяснения отношений подчеркнул важность "открытого и откровенного" диалога и свободы прессы в Канаде. Премьер-министр добавил, что они будут продолжать конструктивно работать с КНР, несмотря на разногласия. Си Цзиньпин ответил, что для этого сначала надо создать необходимые условия.

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